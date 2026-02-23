IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fluidra-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fluidra-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,36 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hat, hat nun 61,125 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fluidra-Anteile wären am 20.02.2026 1 479,22 EUR wert, da der Schlussstand 24,20 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 47,92 Prozent.

Der Fluidra-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at