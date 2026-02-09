Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Performance unter der Lupe
|
09.02.2026 10:04:28
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fluidra-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 3,08 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 246,753 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 81 688,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,16 EUR belief. Mit einer Performance von +716,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 4,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
