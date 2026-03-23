Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lukrative Fluidra-Anlage?
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23.03.2026 10:04:34
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fluidra-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 15,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 639,386 Fluidra-Aktien. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 20.03.2026 12 007,67 EUR wert, da der Schlussstand 18,78 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 20,08 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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