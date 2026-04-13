Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lukrative Fluidra-Anlage?
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13.04.2026 10:03:42
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fluidra-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fluidra-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 527,704 Fluidra-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 11 007,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,08 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Fluidra eine Marktkapitalisierung von 3,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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