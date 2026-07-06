IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fluidra von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Fluidra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,04 EUR wert. Bei einem Fluidra-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 453,721 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 20,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 156,08 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,44 Prozent.

Der Fluidra-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at