Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Investmentbeispiel
|
27.04.2026 10:03:32
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fluidra-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fluidra-Papier bei 28,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,149 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 20,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,96 Prozent verringert.
Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|20,88
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.