IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fluidra-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fluidra-Papier bei 28,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,149 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 20,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,96 Prozent verringert.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at