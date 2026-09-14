Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Investition
|
14.09.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fluidra-Anteile an diesem Tag 37,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,703 Fluidra-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 11.09.2026 auf 18,12 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 48,97 EUR, was einer negativen Performance von 51,03 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|17,88
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.