Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Fluidra-Investition 14.09.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fluidra-Anteile an diesem Tag 37,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,703 Fluidra-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 11.09.2026 auf 18,12 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 48,97 EUR, was einer negativen Performance von 51,03 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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