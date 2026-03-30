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Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Performance unter der Lupe 30.03.2026 10:03:40

IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fluidra-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fluidra-Anteile bei 24,65 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,057 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 20,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,30 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 81,30 EUR, was einer negativen Performance von 18,70 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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