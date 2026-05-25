Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lohnende Fluidra-Anlage?
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25.05.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht
Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 304,878 Fluidra-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 18,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 753,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,47 Prozent.
Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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