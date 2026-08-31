IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fluidra-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Fluidra-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,085 Fluidra-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 794,99 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 28.08.2026 auf 19,35 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,50 Prozent verringert.

Fluidra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at