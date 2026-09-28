Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Rentable Fluidra-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fluidra-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fluidra-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fluidra-Papier 22,48 EUR wert. Bei einem Fluidra-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444,840 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 17,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 980,43 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 20,20 Prozent.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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