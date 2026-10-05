Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Rentables Fluidra-Investment? 05.10.2026 10:03:43

IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fluidra von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Fluidra-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Fluidra-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Fluidra-Aktie an diesem Tag bei 17,96 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fluidra-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,568 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 17,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,44 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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