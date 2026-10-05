IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fluidra von vor 3 Jahren bedeutet

Das Fluidra-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Fluidra-Aktie an diesem Tag bei 17,96 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fluidra-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,568 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 17,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,44 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at