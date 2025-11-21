IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Grifols SA-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,00 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,000 Grifols SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 101,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,15 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,45 Prozent angezogen.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at