Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Investition im Blick
|
13.11.2026 10:03:46
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grifols SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 13.11.2025 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,93 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 914,913 Grifols SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 10 667,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,66 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,68 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Grifols SA belief sich jüngst auf 7,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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