Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lukrativer Grifols SA-Einstieg?
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01.05.2026 10:03:56
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grifols SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 01.05.2025 wurde das Grifols SA-Papier an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,29 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 120,569 Grifols SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 8,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 080,30 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 8,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 6,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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