Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Profitables Grifols SA-Investment?
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19.06.2026 10:04:24
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grifols SA von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Grifols SA-Papier 18,63 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 536,769 Grifols SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 835,21 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 18.06.2026 auf 9,01 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 4 835,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 51,65 Prozent.
Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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