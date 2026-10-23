Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Grifols SA-Anlage im Blick 23.10.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Grifols SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 972,763 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 10,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 805,45 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Grifols SA eine Marktkapitalisierung von 6,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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