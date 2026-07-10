IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Grifols SA-Papier letztlich bei 21,68 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 461,255 Grifols SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 8,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 147,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,52 Prozent verringert.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at