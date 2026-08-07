Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Langfristige Anlage
|
07.08.2026 10:03:56
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Grifols SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,824 Grifols SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 48,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,11 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 51,25 Prozent.
Der Börsenwert von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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