Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Investition im Blick
|
27.02.2026 10:03:43
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,492 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 11,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 558,95 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 558,95 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,11 Prozent.
Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grifols SA
|
27.02.26
|IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: Grifols SA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.02.26