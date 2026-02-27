IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,492 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 11,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 558,95 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 558,95 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,11 Prozent.

Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at