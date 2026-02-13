Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lohnender Grifols SA-Einstieg?
|
13.02.2026 10:03:58
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Grifols SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Grifols SA-Aktie bei 13,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 748,783 Grifols SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.02.2026 8 113,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,87 Prozent.
Grifols SA war somit zuletzt am Markt 7,43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!