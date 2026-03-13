IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Grifols SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,01 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Grifols SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,995 Grifols SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,75 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 12.03.2026 auf 9,28 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,25 Prozent verringert.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at