IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Grifols SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,75 EUR wert. Bei einem Grifols SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,063 Grifols SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 9,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,24 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 53,76 Prozent.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,14 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at