Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Performance im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grifols SA von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Grifols SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,72 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,865 Grifols SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,98 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 19.11.2026 auf 11,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 7,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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