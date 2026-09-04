IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grifols SA von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Grifols SA-Papier bei 20,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,801 Grifols SA-Anteilen. Die gehaltenen Grifols SA-Anteile wären am 03.09.2026 474,57 EUR wert, da der Schlussstand 9,93 EUR betrug. Mit einer Performance von -52,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Grifols SA betrug jüngst 6,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at