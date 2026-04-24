IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Grifols SA-Aktie letztlich bei 19,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Grifols SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,038 Grifols SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,09 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 23.04.2026 auf 8,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 54,91 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Grifols SA zuletzt 6,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at