Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Performance
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03.07.2026 10:04:07
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren angefallen
Am 03.07.2023 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Grifols SA-Anteile an diesem Tag bei 11,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 84,388 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 768,78 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 02.07.2026 auf 9,11 EUR belief. Damit wäre die Investition 23,12 Prozent weniger wert.
Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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