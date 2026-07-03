Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Grifols SA-Performance 03.07.2026 10:04:07

IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.

Am 03.07.2023 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Grifols SA-Anteile an diesem Tag bei 11,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 84,388 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 768,78 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 02.07.2026 auf 9,11 EUR belief. Damit wäre die Investition 23,12 Prozent weniger wert.

Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grifols SA

mehr Nachrichten