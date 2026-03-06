IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Grifols SA-Aktie betrug an diesem Tag 10,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 938,086 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 765,48 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 05.03.2026 auf 10,41 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 765,48 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 6,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at