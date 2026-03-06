Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Investmentbeispiel
|
06.03.2026 10:03:46
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen
Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Grifols SA-Aktie betrug an diesem Tag 10,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 938,086 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 765,48 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 05.03.2026 auf 10,41 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 765,48 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,35 Prozent.
Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 6,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grifols SA
Analysen zu Grifols SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grifols SA
|10,05
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.