Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Lukrativer Grifols SA-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien verlieren können.

Die Grifols SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,25 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,756 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,66 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 25.06.2026 auf 9,09 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,34 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Grifols SA zuletzt 6,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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