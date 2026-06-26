Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lukrativer Grifols SA-Einstieg?
|
26.06.2026 10:03:50
IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen
Die Grifols SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,25 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,756 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,66 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 25.06.2026 auf 9,09 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,34 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Grifols SA zuletzt 6,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grifols SA
Analysen zu Grifols SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grifols SA
|9,05
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.