Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Lohnende Indra Sistemas-Anlage? 17.09.2026 10:03:26

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 12,09 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,275 Indra Sistemas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 512,04 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 16.09.2026 auf 61,88 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 412,04 Prozent angezogen.

Alle Indra Sistemas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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