IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Indra Sistemas-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 8,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,803 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 64,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 307,39 EUR wert. Damit wäre die Investition um 630,74 Prozent gestiegen.

Indra Sistemas war somit zuletzt am Markt 11,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at