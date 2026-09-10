Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Rentables Indra Sistemas-Investment? 10.09.2026 10:03:55

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Indra Sistemas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 129,944 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64 338,98 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 09.09.2026 auf 56,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 543,39 Prozent zugenommen.

Am Markt war Indra Sistemas jüngst 10,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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