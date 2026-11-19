Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2025 wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,50 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,105 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 108,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,74 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,93 Prozent.

Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at