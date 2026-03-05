Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
05.03.2026 10:03:31
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Indra Sistemas-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,08 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Indra Sistemas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 992,556 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 64,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64 019,85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 540,20 Prozent zugenommen.
Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 10,74 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
