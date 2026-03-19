IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Indra Sistemas-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,22 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 89,127 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 080,21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 408,02 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 9,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at