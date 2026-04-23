Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 23.04.2026 10:03:25

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Indra Sistemas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Indra Sistemas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,62 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,123 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 54,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 708,66 EUR wert. Mit einer Performance von +608,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 9,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Indra Sistemas S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Indra Sistemas S.A. 48,13 0,23% Indra Sistemas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DaX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen