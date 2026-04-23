IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Indra Sistemas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,62 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,123 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 54,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 708,66 EUR wert. Mit einer Performance von +608,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 9,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at