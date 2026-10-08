Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Frühes Investment 08.10.2026 10:03:23

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Indra Sistemas-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Indra Sistemas-Papier an diesem Tag 9,08 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,013 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 58,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 646,92 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 546,92 Prozent gesteigert.

Indra Sistemas war somit zuletzt am Markt 10,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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