IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Indra Sistemas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,46 EUR. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,405 Indra Sistemas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Indra Sistemas-Aktien wären am 15.07.2026 659,79 EUR wert, da der Schlussstand 49,22 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 559,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 8,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at