Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Hochrechnung
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22.10.2026 10:03:22
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor einem Jahr abgeworfen
Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 227,273 Indra Sistemas-Anteilen. Die gehaltenen Indra Sistemas-Anteile wären am 21.10.2026 14 363,64 EUR wert, da der Schlussstand 63,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,64 Prozent erhöht.
Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 10,93 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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