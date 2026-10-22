IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Indra Sistemas-Investment gewesen.

Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 227,273 Indra Sistemas-Anteilen. Die gehaltenen Indra Sistemas-Anteile wären am 21.10.2026 14 363,64 EUR wert, da der Schlussstand 63,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,64 Prozent erhöht.

Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 10,93 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at