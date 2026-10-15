IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Indra Sistemas-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 11,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86,207 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 393,10 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 14.10.2026 auf 62,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +439,31 Prozent.

Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at