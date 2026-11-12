Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Indra Sistemas-Anlage unter der Lupe 12.11.2026 10:03:23

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Indra Sistemas-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 10,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 943,841 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 56 328,46 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 11.11.2026 auf 59,68 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +463,28 Prozent.

Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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