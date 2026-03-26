IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Indra Sistemas-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Indra Sistemas-Papier bei 7,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 324,503 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 48,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63 602,65 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 536,03 Prozent angezogen.

Am Markt war Indra Sistemas jüngst 8,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at