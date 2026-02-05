Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

Langfristige Anlage 05.02.2026 10:03:18

IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,048 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 5 571,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,80 EUR belief. Mit einer Performance von +457,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 8,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Indra Sistemas S.A. 49,28 2,71%

Indra Sistemas S.A. 49,28 2,71% Indra Sistemas S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

