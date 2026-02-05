Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Langfristige Anlage
|
05.02.2026 10:03:18
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,048 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 5 571,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,80 EUR belief. Mit einer Performance von +457,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 8,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|49,28
|2,71%
