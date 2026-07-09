IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 5,32 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hat, hat nun 1 881,468 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 460,96 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Anteils am 08.07.2026 auf 5,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,61 Prozent erhöht.

Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at