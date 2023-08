IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Inmobiliaria Colonial, abgeworfen

Am 24.08.2013 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 2,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3 631,108 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Papiere wären am 23.08.2023 19 444,59 EUR wert, da der Schlussstand 5,36 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 94,45 Prozent.

Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at