Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lukrativer Inmobiliaria Colonial,-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Anteile betrug an diesem Tag 5,04 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 198,610 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 5,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 066,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,65 Prozent erhöht.
Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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