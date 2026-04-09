IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Anteile betrug an diesem Tag 5,04 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 198,610 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 5,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 066,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,65 Prozent erhöht.

Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at