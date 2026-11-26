Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentable Inmobiliaria Colonial,-Anlage?
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26.11.2026 10:03:22
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Inmobiliaria Colonial,-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 169,492 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 4,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 837,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,24 Prozent verringert.
Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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