So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile an diesem Tag 5,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,417 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 5,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,33 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at