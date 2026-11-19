Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Inmobiliaria Colonial,-Investment
|
19.11.2026 10:03:23
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile an diesem Tag 5,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,417 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 5,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,33 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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