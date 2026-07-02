Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

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Performance im Blick 02.07.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inmobiliaria Colonial, gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,251 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 942,64 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 30.06.2026 auf 5,67 EUR belief. Mit einer Performance von -5,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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