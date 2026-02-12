Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

Inmobiliaria Colonial,-Performance 12.02.2026

IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie betrug an diesem Tag 5,51 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 814,882 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 5,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 691,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

