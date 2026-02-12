Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Inmobiliaria Colonial,-Performance
|
12.02.2026 10:03:36
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie betrug an diesem Tag 5,51 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 814,882 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 5,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 691,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,09 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
